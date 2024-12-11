ختام فعاليات مسابقات الأنشطة الثقافية والأدبية المؤهلة لمسابقة إبداع 13

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اختتمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق فعاليات المسابقات الثقافية والأدبية المتميزة المؤهلة لمسابقة إبداع 13.

جاء ذلك في إطار الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية التي تُقام ضمن فعاليات مسابقة إبداع 13، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقيادة الدكتور محمد متولي.

وقد أشرف على تنظيم هذه الفعاليات وتنفيذها كل من أحمد كمال، أيمن مصطفى، حنان حسين، محمد عادل ، إيناس أنور ، وبمشاركة فاعلة من اتحاد الطلاب بالجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر ، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها في مجالات الشعر، القصة القصيرة، الرواية، والتأليف المسرحي.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن اعتزازه الكبير بالمواهب الطلابية التي تتجلى في مثل هذه الفعاليات، مؤكدًا أن الجامعة تدعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في صقل مهارات الطلاب وتعزيز هويتهم الثقافية، لافتًا إلى وجود العديد من العناصر الطلابية والكوادر الشابة المبدعة والمتميزة في مختلف المجالات والتي تحرص الجامعة على دعمهم وتسخير مواهبهم.

من جانبه، أكد الدكتور هلال عفيفي أهمية هذه الفعاليات في بناء شخصية متكاملة للطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل منظمي الفعاليات لضمان نجاحها، مقدمًا الشكر للدكتور عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب على استضافة المسابقات ، وجميع العاملين برعاية الطلاب وكل من ساهم فى نجاحها.

وتضمن الجدول الزمني للفعاليات مسابقة شعر الفصحى ، وقام بالتحكيم الدكتور شكري الطوانسي، رئيس قسم اللغة العربية ، وفي مسابقات شعر العامية والترانيم المسيحية تكونت لجنة تحكيم من : الدكتور محمد أحمد عيد،و لجنة تحكيم الترانيم الدكتورة هبة عبد الكريم والدكتور مايكل جرجس ، وفيما يخص مسابقة القصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي تمثلت لجنة التحكيم في : الدكتور صبري عبد الفتاح.

اختُتمت الفعاليات بنجاح كبير، حيث مثّلت منصة واعدة لاكتشاف المواهب الطلابية وإطلاقها نحو آفاق أوسع، وسط إشادة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتتمنى الجامعة لجميع المشاركين التوفيق في المرحلة النهائية من مسابقة إبداع 13، متطلعة إلى المزيد من النجاحات والتميز في المستقبل.