ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت مديرية أوقاف شمال سيناء، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقيم في مسجد عمر بن الخطاب بشرق العريش تحت شعار "نعمة الأمن ضرورة لتقدم المجتمعات"، استمرت الندوات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر التوعية الثقافية في جميع المديريات الإقليمية.

شارك في الندوة الختامية الشيخ أيمن محمد عبد العزيز، مفتش مساجد، الذى تحدث عن أهمية الاعتراف بالنعم وأداء شكرها، والشيخ د. السيد سعيد السيد، مفتش مساجد، الذي تناول دور نعمة الأمن في تحقيق الاستقرار وتجنب الفوضى والفتن.

كما اختتمت الفعاليات بفاصل روحاني من الابتهالات والأدعية النبوية ألقاها الشيخ محمود علي إبراهيم، إمام وخطيب مسجد آل الشاعر بالعريش، ليضفي أجواء إيمانية ختامية على الأسبوع الثقافي.

وأبرز المحاور التي تناولها اللقاء أهمية نعمة الأمن كركيزة أساسية للحياة المستقرة، والفوضى والشرور، وكيفية الوقاية منها عبر الالتزام الديني والقيمي، وطاعة ولاة الأمور بالمعروف كجزء من تعاليم الدين الإسلامي، والالتفاف حول العلماء لتعزيز الفهم الصحيح للدين، و الشباب، باعتبارهم مستقبل الأمة وروحها الحية، ودورهم في بناء المجتمعات.

يأتي هذا الأسبوع الثقافي ضمن (27) أسبوعاً نظمتها وزارة الأوقاف في جميع المحافظات، بهدف تعميق الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيمانية.

في ختام الفعاليات، أعربت مديرية أوقاف شمال سيناء عن أملها في تحقيق النفع والفائدة لجميع المشاركين، مؤكدة استمرار جهودها التوعوية لنشر القيم الدينية والثقافية في المجتمع.