حملات موسعة للرقابة على الأسواق برأس البر

دمياط معتز الشربيني

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بحملة مكبرة، قادها اللواء وائل الشربينى، رئيس المدينة، وبإشراف على البيومى، نائب المدينة، وبمشاركة مركز إصدار التراخيص وإدارات شئون البيئة والإشغالات والأزمات والمتابعة بالوحدة، إلى جانب مديرية الشئون الصحية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بدمياط.

شملت الحملة المرور على الكافيهات والمحال التجارية فى سوق 33 لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات الصحية عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتعلقة بالنظافة والشهادات الصحية، إعدام بعض المنتجات الغذائية التى كانت متغيرة الخواص.

كما تم التنبيه على جميع المحال بضرورة عمل قوائم للأسعار والإعلان عنها فى مكان واضح.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، وفى إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.