حماية الطفل بالبحر الأحمر تنظم ندوه توعوية حول أضرار المخدرات وتأثيرها على المجتمع

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بالبحر الأحمر، برئاسة خالد يوسف، ندوة توعوية تسلط الضوء على أضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية على المجتمع، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان ودور الجميع في التصدي لهذه الظاهرة.

ركزت الندوة على الأسباب الرئيسية لانتشار المخدرات، مثل الضغوط النفسية والاجتماعية، وتأثير البيئة المحيطة، و تم تقديم نصائح وإرشادات للطلاب حول كيفية الوقاية من الإدمان، وأهمية الحفاظ على حياتهم ومستقبلهم.

كما تم التأكيد على ضرورة التمسك بالقيم الدينية التي توجهنا للابتعاد عن الانزلاق في هذه الممارسات، وكذلك أهمية التعرف على علامات الإدمان المبكرة وطرق التعامل معها.

استعرض خلال الندوه بعض قصص النجاح لأشخاص تمكنوا من التغلب على الإدمان، لتشجيع الطلاب على الأمل في التغيير.

وأكّد خالد يوسف، رئيس وحدة حماية الطفل بالبحر الاحمر، على أهمية استمرار حملات التوعية للحد من انتشار المخدرات، أن الوحدة تقوم بتنظيم فعاليات توعوية بشكل دوري لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الإدمان والأخطار الاجتماعية المرتبطة بها.

كما تشمل هذه الجهود عقد ندوات في المدارس والجامعات، توزيع مواد توعوية، والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق التوعية.

وتسعى الوحدة أيضًا لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة من الإدمان، وتنظيم ورش عمل متخصصة لتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على التعامل مع حالات الإدمان بطرق فعالة، كما تلتزم الوحدة بمتابعة الحالات بشكل مستمر لضمان تقديم الدعم اللازم والحفاظ على استقرار الأسر.