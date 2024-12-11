اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة التموين تخفض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ30 جنيها للكيلو

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 05:03 م
حصاد الوزارات.. وزارة التموين تخفض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ30 جنيها للكيلو الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب: محمد الأحمدى

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