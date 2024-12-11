جامعة دمنهور تحصد 6 ميداليات ببطولة بارالمبياد الجامعات المصرية تحت شعار "نحن الحياة"

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، حصول وفد الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، على "6 ميداليات"، خلال المشاركة في اللقاء الرياضي لذوي الهمم ضمن فعاليات " بارالمبياد الجامعات المصرية"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية، تحت شعار "نحن الحياة"، تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

أسفرت نتائج منافسات اللقاء الرياضي الذي شارك به 645 طالب وطالبة يمثلون 24 جامعة مصرية، عن تمكن طلاب جامعة دمنهور من حصد خمس ذهبيات وفضية، حيث حصلت الطالبة آية شلتوت على المركز الأول"ميدالية ذهبية" في رياضة ألعاب القوى "دفع الجلة"، كما حصلت الطالبة منة الله ياسر، على المركز الأول "ميدالية ذهبية" في رياضة ألعاب القوى"وثب طويل"، وحصل الطالب أحمد عبد القادر، على المركز الأول "ميدالية ذهبية" في رياضة رفع الأثقال، و حصل الطالب الصافي محمود، على المركز الأول "ميدالية ذهبية" في رفع الأثقال، وحصلت الطالبة روان خالد، على المركز الأول "ميدالية ذهبية" في "رفع الأثقال"، وتمكن الطالب محمد سعيد من الحصول على الميدالية الفضية للمركز الثاني في رياضة "تنس الطاولة".

إلهامي

ترابيس يهنئ أبنائه الطلاب ذوي الهمم لحصولهم على مراكز متقدمة في بارالمبياد الجامعات المصرية

هنأ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، أبنائه الطلاب، على تحقيق هذا الإنجاز الرياضي، مثمناً كفاحهم وإصرارهم على التفوق وإيمانهم العميق بالله و إرادتهم القوية، مما ترتب عليه تحقيق تلك المراكز المتقدمة، و العديد من قصص النجاح الأخرى الملهمة للجميع.

وأكد ترابيس حرص جامعة دمنهور على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ذوي الهمم لضمان زيادة قاعدة مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير سبل الدعم لهم، وإتاحة المشاركة الواسعة لذوي الهمم في مختلف المجالات، مثمناً الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لشريحة ذوي القدرات والهمم لدعم حقوقهم وتوفير الإمكانيات التي تسهل حياتهم.



طلاب جامعة دمنهور



فوز طلاب جامعة دمهور



أبطال جامعة دمنهور

ماجد

شعلة : جامعة دمنهور تحرص على دعم وتمكين أبنائها الطلاب ذوي الهمم

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة أبناء الجامعة من ذوي الهمم في تلك المنافسات يأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على دعم وتمكين أبنائها الطلاب ذوي الهمم، و الارتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية لهم في الأنشطة الرياضية الجامعية، وتحقيق التوازن النفسي وتنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات، مهنئا الطلاب الفائزين ومتمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات.

جاءت مشاركة الطلاب في اللقاء الرياضي بإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور / محمد عشري، وضمت هيئة الإشراف المرافقة للوفد كل من الأستاذ/ محمود يس ـ مدير إدارة ذوي الإعاقة، الأستاذة/ مديحة بسيوني ـ أخصائي اجتماعي بالإدارة، الأستاذ/ محمود عبد العزيزـ أخصائي رياضي، الأستاذ/ أحمد خليفه ـ مترجم لغة الإشارة.