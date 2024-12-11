جامعة جنوب الوادى تعلن بدء العمل بنظام إدارة المراقبات والملاحظات إلكترونيا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء العمل بنظام إدارة المراقبات والملاحظات الكترونياً، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات جامعة جنوب الوادى.

أكد عكاوي، أن نظام إدارة الامتحانات الكترونيا يتضمن إدارة لجان الامتحانات والمراقبات والملاحظات بطريقة آلية، مشيراً أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات التحول الرقمي بالجامعة لتحسين الجودة وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة وتحقيق أفضل تجربة رقمية إبداعية متكاملة.

وتابع رئيس الجامعة، أن نظام إدارة المراقبات والملاحظات إلكترونياً، يمكن من تحسين تجربة التعامل مع عمليات توزيع الملاحظات داخل لجان الامتحانات من خلال تطبيق الكترونى يضم قاعدة بيانات منسوبى الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وثمن رئيس الجامعة، دور كلية الحاسبات والمعلومات الحيوي في تنفيذ هذا التطبيق برئاسة الدكتور عماد على عميد الكلية، معتبراً أي نجاح لأي قطاع تعليمي يكمن فيما وصل إليه تقنياً، وأضاف: "هذا ما تسعى اليه جامعة جنوب الوادى في ظل التطوير المستمر للنهج التعليمي والإداري الإلكتروني داخل الجامعة.