اليوم السابع
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توظيف الذكاء الاصطناعي فى المواقع الصحفية.. رسالة ماجستير للباحث فتحى الجمل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:12 م
توظيف الذكاء الاصطناعي فى المواقع الصحفية.. رسالة ماجستير للباحث فتحى الجمل الباحث ولجنة مناقشة رسالة الماجستير
كتب محمد صبحى

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حصل الباحث فتحى محمد الجمل على  درجة الماجستير في الصحافة بتقدير امتياز وكان عنوان  الرسالة "توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواقع الصحفية وعلاقته بمدى قبول الجمهور للمحتوى الرقمي"، من معهد البحوث العربية.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتور فوزي عبدالرحمن الزعبلاوى أستاذ الصحافة بمعهد البحوث والدراسات العربية والدكتورة ريم عادل، أستاذ العلاقات العامة ورئيسة قسم دراسات وبحوث الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية، والدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

تناولت الرساله موضوعات هامة حول استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمل المواقع الصحفية وخرجت الرسالة بتوصيات هامة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى العمل الصحفى بالمواقع الصحفيه .

أشادت لجنة المناقشة بقيادة الدكتورة سماح المحمدى بمستوى الرسالة وتناولها للموضوعات الخاصة لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى المواقع الصحفية، والجهد المبذول فيها من جانب الباحث للوصول إلى مستوى علمى متميز يفيد الباحثين فى هذا المجال .







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