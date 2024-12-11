تشييع جنازة طبيبة بعد 24 ساعة من دفن والدتها فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

شيع أهالي قرية العامرية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جنازة الدكتورة "م.م.ع" والتي توفيت امس داخل مستشفى المحلة العام، بعد 24 ساعة من وفاة والدتها، إثر تعرضهن لحادث أليم على طريق المحلة كفر الشيخ الدولي.

وخيم الحزن على اسرة الطبيبة الراحلة، والتي توفيت هي ووالدتها، متأثرين باصابتهن جراء الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة كفر الشيخ الدولي.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة وإصابة نجلتها بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثة للمشرحة، ووضع نجلتها بالعناية المركزة وتم تشييع جنازة الأم، وتشييع جنازة نجلتها بعد مرور 24 ساعة على وفاة والدتها.