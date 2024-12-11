انهيار عقار قديم مغلق بدون خسائر مادية أو بشرية فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

إنهار منزل قديم مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان في حي جنوب مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات أو وفيات، وجرى فرض كردون أمني حوله وفصل كافة المرافق .

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بلاغاً من أهالي حارة خوفو المتفرعة بشارع حمادة، في حي أبو هلال جنوب المنيا، يفيد انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار قديم وخالي من السكان منذ فترة، ومقام على مساحة 65 مترًا، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

تم فصل كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار، وتم كليف لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بإعداد تقرير فني للعقار المنهار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

