انهيار جزئى لجدران منزل وتهشم ميكروباص بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في طنطا

الغربية مصطفى عادل

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في انهيار جزئي لجدران منزل مكون من طابقين بمنطقة نايف عماد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأسفر ذلك عن تهشم ميكروباص متوقف أسفل العقار، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة نايف عماد ثان طنطا.

انتقلت الحماية المدنية ومسئولي الحي لمكان البلاغ وتبين انفجار الاسطوانه بسبب تسريب الغاز، نتج عنه انهيار اجزاء من الجدران على ميكروباص متوقف أسفل العقار، دون وقوع إصابات، وتم محضر بالواقعة وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لإعداد تقرير بشأنه.