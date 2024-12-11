المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهمين بحيازة حشيش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 3884 لسنة 2024 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5225 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 10 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "رزق ع إ خ" 29 عاما، ترزي، و"محمد ج س أ ت" 29 عاما، مدير شركة، مقيمين بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.