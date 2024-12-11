"القومى للمرأة" بأسوان ينظم 4 جلسات دوار ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة

أسوان – عبد الله صلاح

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم الأنشطة والندوات التوعوية لدعم وتمكين المرأة وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار فى كافة المجالات باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه تم تنظيم 4 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، والتى استهدفت 180 سيدة ورجل وطفل بقرى عزب كيما والسيل الريفى بمركز أسوان، حيث تم مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.

وفى السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تم أيضاً بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع المجلس القومى للسكان تم تنظيم ندوة توعوية إستهدفت عدد 50 من طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة العقاد، مشيرة إلى أن الندوة تناولت تسليط الضوء والتركيز على تنمية المهارات الحياتية لبناء الإنسان وعلاقتها بالقضية السكانية.