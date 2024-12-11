"القومى للطفولة": القيادة السياسية تدعم حماية حقوق بناتنا من جميع أشكال العنف

كتب: وليد عبد السلام

شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، في مؤتمر "بالطو أبيض ضد ختان الإناث" والذي يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وبحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجيرمين حداد ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة للسكان، والدكتور وائل عبدالرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأطباء مصر ممثلا عن نقيب أطباء مصر.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي، كلمتها بتوجيه الشكر للشركاء من ممثلو الوزارات والمجالس القومية وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني الشريك والسادة الإعلاميين، والذين شاركوا بكل جهد عبر مسيرة طويلة من العمل الجاد للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وأكدت " السنباطي " أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه كافة ما يبذل من جهود لمواجهة ختان الإناث، إلا أنه ونظرا للدعم المستمر من القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بملف حقوق الفتاة، والمرأة المصرية وما تقوم به اللجنة الوطنية من جهود في هذا الشأن كان له دور في دعم تلك الجهود، والتي على رأسها تصديق فخامة الرئيس على قانون العقوبات الجديد الخاص بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، والذي يعد من أهم الانتصارات ودافع أكبر لوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة.

وأوضحت "السنباطي" أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف (بالختان) من أشد صور العنف التي تمارس ضد الفتيات كما أنها تعتبر ممارسة لاتحترم أخلاقيات مهنة الطب، بل هي ممارسة ضارة ليس لها أي دواعي طبية ولاتستند إلى دليل طبي ولا ينتج عنها أي منفعة بل تسبب أضرار جسيمة علي الأمد القصير والبعيد علي الصحة الجسدية والنفسية والانجابية، كما أنها تعد أيضا انتهاكًا للقانون المصري الذي يجرم هذه الممارسة والتي لاتعتمد علي مرجعية دينية وخاصة بعد أن أصدر الأزهر الشريف فتوى صريحة عام 2016 بتحريم ختان الإناث.

وقالت "السنباطي" إنه إيمانًا من مجموعة العمل الوطنية تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاستها المشتركة بين كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، بخطورة ظاهرة تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومن خلال الانعقاد الدائم والمستمر لها، فقد قامت اللجنة بتفعيل برامج التوعية الشاملة للوصول إلي أطباء مصر وتعريفهم بالجوانب المختلفة للقضية (قانونية، طبية ودينية)، كما عملت اللجنة علي تفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية كل فتاة مصرية، وتمكينها في كل قرية ومركز ومدينة في مصرنا الحبيبة ؛ وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الهدف أهداف التنمية المستدامة والوصول إلي وطن خالي من هذه الجريمة.

واختتمت كلمتها "قائلة" أننا اتفاقنا كشركاء بأن نعمل جاهدين على تجديد التزامنا و إصرارنا على القضاء على هذه الجريمة كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا لكونها أحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذا خرق للدستور المصري، والقانون والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة، وتأكيد على واجبنا والتزامنا وحلمنا الذي سنحققه معا بأن نصل بمصر إلى (صفر) ختان إناث، ومن هنا اليوم أعيد مجددا دعوة جميع الشركاء للمزيد من الجهود بهدف تكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، وأوجه الشكر إلى أطباء مصر لحضورهم اليوم، قائلة"فبدعمكم وبعملكم الدؤوب ورسالتكم السامية نحمي بناتنا معا وننهض بوطننا الغالي".