العثور على جثمان معيدة أسيوط إحدى ضحايا ميكروباص ترعة الإبراهيمية بالمنيا

أسيوط- هيثم البدرى

عثرت قوات الحماية المدنية وفرق الغطس المكلفة بالبحث عن المفقودين في حادث سيارة ديروط ، التي سقطت بالترعة الإبراهيمية علي جثمان المعيدة دعاء شحاتة المعيدة بكلية التربية بجامعة أسيوط من خلال فريق الغطس التابع للحماية المدنية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت سيارة ميكروباص أجرة قد سقطت بالترعة الإبراهيمية يوم الأحد الماضي في مياه الترعة الإبراهيمية بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجارِ البحث عن ناجين.

وكان اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغًا بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة قوة من الشرطة إلي مكان موقع الحادث، واستمر البحث لأكثر من 4 أيام، وتم استخراج إحدى الجثث فى ذات التوقيت، واستخراج جثة المعيدة اليوم وجار استكمال البحث عن مفقودين آخرين.