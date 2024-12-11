السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين محمد عمر عبدالجواد ومهاب عبدالحميد وبكر يس، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة حيازة كمية من المخدرات بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 8 أغسطس من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم سيد.ع، 37 عاما، تهمة حيازة كميات من المخدرات بقصد الإتجار جملة وقطاعي بناحية الحميدات ببندر قنا.

أحيلت القضية التي تحمل رقم 10489 لسنة 2024 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 4114 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة الإتجار في المخدرات.