الرئيس السيسي يدعو نظيره الأيرلندى للمشاركة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير

كتب محمد الجالى

توافق بين مصر وأيرلندا على ضرورة توسيع الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالرئيس الأيرلندى "مايكل هيجينز"، وذلك فى مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كآخر محطة فى جولته الأوروبية التى شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس، وقّع، عقب الوصول لمقر الاقامة الرسمى لرئيس أيرلندا، فى السجل التاريخى لزيارات كبار الشخصيات، ثم تلا ذلك عقد لقاء بين الجانبين، أكد فيه الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعى لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية فى السوق المصرى الذى يوفر فرصًا وتسهيلات كبيرة فى مختلف القطاعات، حيث تم فى هذا الصدد استعراض الإجراءات التى اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والدور المصرى فى الوساطة لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون شروط أو عراقيل. وأشاد الرئيس الأيرلندى بالجهود المصرية الحثيثة المتواصلة نحو التهدئة ودعم القضية الفلسطينية.

من جهته، ثمن الرئيس المواقف الإيجابية الأيرلندية تجاه القضية الفلسطينية والتطورات فى المنطقة، لاسيما الحرب فى غزة ولبنان والوضع فى سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة توسيع الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن تحقيق السلام واستعادة الاستقرار والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والازدهار.

وفى ختام المقابلة، وجه الرئيس الدعوة إلى الرئيس الإيرلندى لزيارة مصر والمشاركة فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.