اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الخارجية الهندية" تُعلن إجلاء 75 هنديا من سوريا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:00 ص
"الخارجية الهندية" تُعلن إجلاء 75 هنديا من سوريا الأحداث فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، إجلاء 75 من رعايا الهند في سوريا، مشيرة إلى أنهم عبروا الحدود بسلام إلى لبنان، وستتم إعادتهم إلى بلادهم من خلال رحلات جوية.

وذكرت الوزارة - في بيان الثلاثاء - أن عملية الإجلاء جرت بالتنسيق بين سفارتي الهند في دمشق وبيروت، وتم القيام بها في أعقاب إجراء تقييم للوضع الأمني في سوريا؛ تلبية لطلبات رعايا هنود ممن يقيمون في سوريا.

وأضاف البيان أن الحكومة الهندية تعطي أولوية قصوى لسلامة وأمن الرعايا الهنود في الخارج، داعية الرعايا الهنود الآخرين في سوريا على مداومة التواصل مع السفارة الهندية في دمشق حال حدوث مستجدات، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية ستستمر في مراقبة تطورات الأوضاع عن كثب.







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