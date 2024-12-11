اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية: نراقب عن كثب التطورات فى سوريا.. وأوكرانيا لا تعتبر السلام أولوية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:28 م
الخارجية الروسية: نراقب عن كثب التطورات فى سوريا.. وأوكرانيا لا تعتبر السلام أولوية زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تراقب عن كثب التطورات فى سوريا، مع تركيزها الأساسى على ضمان أمن الروس المقيمين هناك وحماية منشآتها الدبلوماسية والعسكرية.

وأشارت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي، أذاعت وكالة أنباء /تاس/ الروسية مقتطفات منه اليوم /الأربعاء/ - إلى أن الحملة الجوية التى شنتها إسرائيل على سوريا؛ تزيد من حدة التوترات وتعيق جهود استقرار الوضع هناك.

وفى الشأن الأوكراني، قالت متحدثة الخارجية الروسية إن :أوكرانيا لا تنظر للسلام باعتباره أولوية؛ حيث رفض الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، دعوة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب لوقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن زيلينسكى قال إنه لن يوافق على أى اتفاق سلام دون ضمانات أمنية، فى إشارة إلى عضوية بلاده فى حلف شمال الأطلسى /الناتو/.

وأضافت أن بلادها مستعدة للحديث عن حل لأوكرانيا مع واشنطن، لكنها لم تتلق حتى الآن أى مقترحات جدية فى هذا الشأن.

 







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