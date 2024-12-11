اليوم السابع
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الحكومة: المتهرب من كشف تعاطى المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:39 م
الحكومة: المتهرب من كشف تعاطى المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.







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قانون المرور

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الحكومة

تغليظ العقوبة




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