اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 08:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يلقي قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية تحظى لدى الأقباط الأرثوذكس بأهمية بالغة، ويرتقبها الشعب بأجمعه أسبوعيا للإشباع الروحي لعظة الأب صاحب القداسة، ولم تكن العظة تسير على نهج واحد منذ نشأتها، ولكن مرت بتغيرات وأحداث أثرت عليها بشكل أو بآخر.







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