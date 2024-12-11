الاحتلال الإسرائيلى يطالب مجددا بإخلاء مناطق واسعة فى المغازي بوسط غزة

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جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مطالبتها بإخلاء مناطق واسعة في مخيم المغازي وَسَط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال نشرت منشورات على مخيم المغازي، مطالبة المواطنين بالخروج من بلوكات 2232، و2244، و2245، و2343، و2340، والتوجه إلى ما يدّعي أنها "منطقة إنسانية".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت أوامر إخلاء لمناطق بمخيم المغازي في الـ 17 من أغسطس الماضي.



ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، إذ تأمر قوات الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادًا لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر إلى أي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.