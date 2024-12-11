الإنتاج الحربى تنفى الإعلان عن وظائف وتحذر من الانسياق وراء الصفحات الوهمية

كتب زكي القاضي

نفت وزارة الإنتاج الحربى الأخبار المتداولة والإعلانات الوهمية المنشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى على الفيس بوك بشأن إتاحة فرص عمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربى لم تعلن عن أية وظائف خلال هذه الفترة، وأن آخر إعلان للوظائف الخالية صدر عن الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، كان فى شهر مايو الماضى.



وأكد المتحدث الرسمى، أن الوزارة هى المنوطة بالإعلان عن الوظائف وطرق التقديم عليها عن طريق الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والموقع الرسمى للوزارة.



وتحذر وزارة الإنتاج الحربى من نشر تلك الأخبار والإعلانات غير الصحيحة وعدم تداولها على مواقع التواصل والانسياق وراءها وتحرى الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية.