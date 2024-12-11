الأردن وقبرص يوقعان اتفاقية تعاون مشترك فى مجال الدفاع بين البلدين

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وقع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى ووزير الدفاع القبرصى فاسيلس بالماس، اتفاقية تعاون مشترك فى مجال الدفاع بين المملكة و قبرص.



وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات المشتركة لتحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التدريبات والتمارين، إضافةً إلى المشاركة فى معارض المعدات العسكرية والمؤتمرات والندوات، والتعاون الثنائى بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اليوم الأربعاء بمكتبه، وزير الدفاع القبرصي، والوفد المرافق.



وبحث اللواء الركن الحنيطى مع الوفد القبرصي، التطورات الحاصلة فى المنطقة والإقليم وسبل تبادل الخبرات فى عدد من المجالات التى تخدم القوات المسلحة فى البلدين.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية - خلال اللقاء - أهمية التعاون المستمر فى مجال الدفاع وتبادل الخبرات بمختلف المجالات العسكرية والتكنولوجية، وبشكل ينعكس على القدرات والإمكانات الدفاعية لكلا الجيشين.



بدوره، ثمن وزير الدفاع القبرصى التعاون الاستراتيجى بين الجيشين، وعمليات التحديث وجهود القوات المسلحة الأردنية على مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدفاعى والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات المختلفة.



وقد جرت مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض وزير الدفاع القبرصى حرس الشرف الذى اصطف لتحيته.



وفى نهاية الزيارة، التى حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ، دوّن الضيف كلمة فى سجل كبار الزوار.