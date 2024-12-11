اعرف مكاتب التطعميات ومستشفيات الفحص للحجاج والمعتمرين بسوهاج.. انفوجراف

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تحديد 6 أماكن على مستوى المحافظة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، وحصولهم على التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة، والحصول على شهادات التطعيم، لاستيفاء الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية للسفر.

جاء لذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بخصوص التطعيمات اللازمة للحجاج، ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام 2024/2025، حيث تتضمن التطعيمات الضرورية لأداء مناسك الحج تطعيم فيروس كورونا والالتهاب السحائى والأنفلونزا الموسمية.

"اليوم السابع" يقدم للمعتمرين والحجاج على مستوى محافظة سوهاج أسماء وعناوين مكاتب التطعيمات التى تقدم الخدمات اللازمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:-

1 - المراكز المخصصة للتطعيمات للحجاج والمعتمرين تعمل من 8 صباحا حتى 2 مساء ما عدا الجمعة.

2 – مدينة سوهاج المركز الطبى العام، وعنوانه ش الجرجاوية الغربى قبل مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض.

3 – مدينة أخميم مكتب صحة أخميم أول، عنوانه أخميمغرب إمتداد شارع بنك ناصر.

4 – مدينة المنشاة مكتب صحة المنشاة، وعنوانه شارع الضرائب أمام بنك مصر.

5 – مدينة طهطا مركز صحة حضرى طهطا، وعنوانه طهطا شارع صلاح سالم.

6 – مدينة جرجا، جرجا صحة أول، وعنوانه شارع محمد فريد.

7 – مدينة البلينا مكتب صحة البلينا وعنوانه بندر البلينا بجوار مركز شرطة البلينا.

أما عن مستشفيات الفحص الطبى للحجاج والمعتمرين بسوهاج فقد تم 5 مستشفيات على مستوى المحافظة:

1 – مواعيد العمل من 8 صباحا وحتى 2 مساء يوميا ما عدا يوم الجمعة.

2 مستشفى جرجا العام، وعنوانها مدينة جرجا.

3 – مستشفى طهطا العام، وعنوانها مدينة طهطا.

4 – مستشفى سوهاج العام، وعنوانها مدينة سوهاج.

5 – مستشفى البلينا المركزى، وعنوانها مدينة البلينا.

6 – مستشفى جهينة المركزى، وعنوانها مدينة جهينة.







