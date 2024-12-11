إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المنصورة بميت غمر

الدقهلية شريف الديب

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات بالغة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة ميت غمر فى نزلة كوبرى أبو نبهان.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، تفيد بانقلاب سيارة ربع نقل فى نزلة كوبري أبو نبهان بميت غمر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل فى نزلة كوبري ابو نبهان، وتم نقل كلا من عبير أحمد يحيى 33 سنة ميت غمر، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وايه عنتر ابراهيم 26 سنة ميت غمر، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، والسيد محمد المتولى 36 سنة ميت غمر اشتباه ما بعد الارتجاج، و جرح بالجبهة 3 سم، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.