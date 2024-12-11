اليوم السابع
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"أ – 555" و "م هـ م – 4" لوحات معدنية بلغت قيمتها بالمزاد 37 مليون جنيه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:22 ص
"أ – 555" و "م هـ م – 4" لوحات معدنية بلغت قيمتها بالمزاد 37 مليون جنيه لوحة مميزة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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شهدت مزادات اللوحات المعدنية المميزة في مصر خلال عام 2024 بيع العديد من اللوحات بأسعار متفاوتة، من أبرزها عرض بيع لوحتين فقط بمبلغ 37 مليون جنيه وهى لوحة "أ – 555" بمبلغ 24 مليون جنيه ولوحة "م هـ م – 4" 13 مليون.

وتختلف أسعار اللوحات بحسب تفرد الرقم والحروف، إضافة إلى الأهمية الشخصية أو الاجتماعية، واللوحات ذات الأرقام الفردية أو التكرارية عادة ما تكون الأعلى سعرًا.
وحول كيفية المشاركة في المزادات فيتطلب:

•التسجيل الإلكتروني: الدخول إلى بوابة “مرور مصر” وإنشاء حساب.

•اختيار اللوحة: تصفح المزادات النشطة واختيار اللوحة المرغوبة.

•المزايدة: تقديم العرض المالي ومتابعة تطورات المزاد حتى نهايته.

•استلام اللوحة: بعد الدفع الإلكتروني يتم تسليم اللوحة وفق الإجراءات الرسمية.

يذكر أن عائدات تلك المزادات يتم ضخها لدعم المشاريع الخيرية والتنموية من خلال صندوق تحيا مصر







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