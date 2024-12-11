"أ – 555" و "م هـ م – 4" لوحات معدنية بلغت قيمتها بالمزاد 37 مليون جنيه

كتب - أحمد عبد الهادى

شهدت مزادات اللوحات المعدنية المميزة في مصر خلال عام 2024 بيع العديد من اللوحات بأسعار متفاوتة، من أبرزها عرض بيع لوحتين فقط بمبلغ 37 مليون جنيه وهى لوحة "أ – 555" بمبلغ 24 مليون جنيه ولوحة "م هـ م – 4" 13 مليون.

وتختلف أسعار اللوحات بحسب تفرد الرقم والحروف، إضافة إلى الأهمية الشخصية أو الاجتماعية، واللوحات ذات الأرقام الفردية أو التكرارية عادة ما تكون الأعلى سعرًا.

وحول كيفية المشاركة في المزادات فيتطلب:

•التسجيل الإلكتروني: الدخول إلى بوابة “مرور مصر” وإنشاء حساب.

•اختيار اللوحة: تصفح المزادات النشطة واختيار اللوحة المرغوبة.

•المزايدة: تقديم العرض المالي ومتابعة تطورات المزاد حتى نهايته.

•استلام اللوحة: بعد الدفع الإلكتروني يتم تسليم اللوحة وفق الإجراءات الرسمية.

يذكر أن عائدات تلك المزادات يتم ضخها لدعم المشاريع الخيرية والتنموية من خلال صندوق تحيا مصر