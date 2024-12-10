وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مسائية مع المتقدمين للوظائف الإشرافية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرت لجنة الوظائف الإشراقية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مقابلات شخصية مسائية للمتقدمين على الوظائف الاشرافية بمدارس التعليم الفنى،بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة فى اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.



أعضاء لجنة اختيار القيادات



جانب من اجراء المقابلات الشخصية