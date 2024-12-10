وكيل تعليم الشرقية يكرم الطلاب المشاركين بمسابقة إيسف للعام الدراسى السابق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إنه استقبل بمكتبه اليوم الطلاب والطالبات الموهوبين والمبتكرين المشاركين في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، ومسابقة إيسف (المعرض الدولي للعلوم والهندسة) للعام الدراسي 2023 /2024 م ومنحهم شهادات تقدير لتفوقهم وتحفيزا لهم.

ويأتي التكريم فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية على رعاية والاهتمام بالطلاب والطالبات النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي بما يواكب المعايير الدولية.

وأضاف محمد رمضان لـ"اليوم السابع" أنه خلال التكريم استعرض الطلاب والطالبات بعض ابتكاراتهم وابداعاتهم واختراعاتهم وناقشهم وكيل اول الوزارة وأكد لهم على حرص مديرية التربية والتعليم علي رعايتهم وتقديم كافة الدعم لهم كما كرم وكيل أول الوزارة طارق عبد الرشيد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والدكتورة غادة عبد القادر منسق عام ايسف والمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين والمشرفين بالإدارات التعليمية تقديرا لرعايتهم الطلاب والطالبات.