نظر استئناف سائق على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة دهس 7 لاعبين بالشيخ زايد اليوم

كتب سليم على

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، استئناف سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي، على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي.

وتبين أن الطريق المذكور لا توجد به كاميرات مراقبة، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم فقد أطاحت بهم من الخلف وفرت مسرعة.



