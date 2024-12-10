مقتل عنصر إجرامى فى مواجهات أمنية بأسوان

كتب محمود عبد الراضي

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة مصرعه بأسوان عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.



وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – إستعمال قوة") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.



تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضٌبط بحوزته ( 2 بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 3 كيلو جرام حشيش ، – 6 كيلو جرام بانجو ").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



