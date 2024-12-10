محافظ الفيوم يناقش خطط ومقترحات تطوير الأسواق بنطاق المدينة

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمناقشة خطط تطوير الأسواق بمدينة الفيوم، والحلول المقترحة للتعامل مع أماكن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى، وإيجاد أماكن بديلة لهم، بالشكل الذي يسهم في التيسير على مرتادي هذه الأسواق، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الفيوم، عاصمة المحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة منى سليمان مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندسة صابرين نادي، والمهندسة إيمان وجيه، ممثلتين عن مديرية الإسكان، ومحمد إبراهيم منسق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية بمحافظة الفيوم.

خلال الاجتماع، ناقش محافظ الفيوم، أعمال التطوير المقترحة لسوق الشادر بمنطقة شارع المدارس، لافتاً إلى أنه سيتم عمل مقايسة تقديرية لأعمال التطوير المقترحة، وعقد جلسة تشاورية مع جميع الأطراف ذات الصلة، للوقوف على الشكل النهائي للموقع بشكل عام، وإجراءات الطرح بعد ذلك، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لسوق الحواتم الذي يضم 44 باكية، بعد تطويره بالجهود الذاتية، وكذلك تجهيز مستندات الطرح لسوق الفنية، بعد الانتهاء من الرسومات الهندسية لإعادة التصميم.