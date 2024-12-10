محافظ الدقهلية يتفقد أعمال عدد من إدارات الديوان العام للإطمئنان على سير العمل

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء عدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم، وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل أى تقصير أو تعطيل فى إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أى مبرر، مشددا على ادارة فض المنازعات عدم قبول أكثر من طلب سواء من مواطن أومحامى.



ووجه بزيادة عدد كاميرات المراقبة في محيط المركز التكنولوجي وفض المنازعات لمراقبة حركة سير العمل وحسن تقديم الخدمات للمترددين علي المركز، كما وجه بزيادة عدد المقاعد في استراحات المواطنين المترددين لأداء مصالحهم.



واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المواطنين المترددين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى ووجه بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين في إطار القانون.



وتفقد "مرزوق" إدارات فض المنازعات والتعاون الدولي والعلاقات العامة والاتصال السياسي والادارة العامة للمخلفات الصلبة، وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود تقصير في أداء الاعمال المنوطة بها، وسرعة الرد على الشكاوي حرصا على حقوق المواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.



