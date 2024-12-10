محافظ البحيرة: نجدد التزامنا بمكافحة الفساد كأولوية وطنية

البحيرة - ناصر جودة

احتفلت اليوم محافظة البحيرة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، حيث شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور الاحتفالية التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بتلك المناسبة.

شارك فى الاحتفال ممثلو الجهات الرقابية والقضائية والنيابة العامة؛ وجهات إنفاذ القانون وقيادات المحافظة، ومديرى المديريات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الأزهر والكنيسة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من طلاب جامعة دمنهور.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلى تناول تاريخ هيئة الرقابة الإدارية منذ تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى، ودورها المحورى فى مكافحة الفساد والحفاظ على مكتسبات الدولة.

كما تضمّنت الاحتفالية عروضًا توضيحية حول اختصاصات الهيئة وتأثيرات الفساد السلبية على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية،

وعرض تقديمى عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها فى تدريب الكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات لتعزيز قدرات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بالقطاعين العام والخاص، مما يُعزز قيم النزاهة والشفافية فى المؤسسات.

وفى مستهل كلمتها خلال الاحتفالية، قدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التهنئة لجميع الجهات الرقابية، مشيدةً بالدور الوطنى الذى تقوم هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد بجميع أشكاله.

وأكدت محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى هذا المجال، وهو ما نال إشادة محلية وإقليمية ودولية، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014\2018 والتى هدفت إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الكفاءة المؤسسية وتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، بالإضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر رفع المستوى المعيشى للمواطنين وزيادة الوعى بخطورة الفساد وبناء الثقة فى مؤسسات الدولة.

كما أشارت عازر إلى أن محافظة البحيرة بكافة مؤسساتها التنفيذية والرقابية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية فى الأداء الحكومى، واستعرضت جهود محافظة البحيرة فى هذا الشأن.

واختتمت المحافظ كلمتها بالتأكيد على التزام المحافظة الكامل بدعم الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد، معتبرة أن تعزيز النزاهة ليس خيارًا بل واجبًا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وتناولت الاحتفالية ضرورة بناء مجتمعات تقوم على النزاهة والشفافية وأن الفساد ليس شعار نرفعه بل هى مسؤلية مجتمعية تتطلب منا جميعا التعاون لخلق بيئة تعزز من ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة.

كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر بدور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التى تُعد الذراع العلمى للهيئة، فى تدريب الكوادر الوطنية وتطوير مهارات العاملين فى القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن الأكاديمية تعمل على تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، مما يساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هى مسؤولية جماعية تستوجب مشاركة جميع المؤسسات والأفراد لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.