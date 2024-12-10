محافظ الإسماعيلية يتابع استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين بالمدينة

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كل الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لقرية نفيشة وإدارة البيئة بالمحافظة وشرطة المسطحات، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية لرفع وإزالة النباشين.

حيث تم تحرير 7 محاضر لمخازن مخلفات وشكوى أمام مدرسة بنات بأبوشحاتة والخاصة بوجود كشك مخلفات وتم إزالته تمامًا، هذا إلى جانب غلق 5 مخازن للمخلفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخلفات.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة واصلت أعمالها في حي أول مدينة الإسماعيلية في شارعي مصر ورمسيس بمنطقة المحطة الجديدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شرطة المسطحات والوحدة المحلية لحي أول وتم رفع اثنين من النباشين من المنطقة وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.