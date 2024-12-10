محافظ الإسكندرية يكلف باستئناف أعمال رصف شارع الترعة المردومة ومصطفى كامل

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق لهذا العام بنطاق المحافظة، وتم فى هذا الإطار الانتهاء بنسبة 70% من رصف شارع مصطفى كامل بنطاق حى منتزة أول بداية من كوبرى الساعة وحتى بوابة البحرية، كما تم الانتهاء تماما من رصف شارع مصطفى كامل من شارع الملك وحتى قبل شارع 20 الجديد وهو من الشوارع التى تكررت منها شكاوى المواطنين وخاصة أنه يخدم قطاع كبير.

وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لكافة الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لمطالب و شكاوى المواطنين المتكررة المتعلقة برفع كفاءة منظومة رصف الطرق وعملية إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها.

وفى السياق ذاته، تم استئناف أعمال الرصف بشارع الترعة المردومة بنطاق حى شرق وذلك بداية من طريق المحمودية وحتى شارع ابو سليمان والذى بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف به 25%.

وفى استجابة سريعة لعدد من شكاوى المواطنين بشأن سرعة إعادة الشيء لأصله بنطاق حى وسط بعد حدوث كسر فى ماسورة مياه شرب بالطريق الدائرى، قامت مديرية الطرق والنقل بالانتهاء من إعادة الشيء لأصله حفاظا على حياه المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.