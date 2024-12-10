فرع ثقافة شمال سيناء ينظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لتعزيز الوعى المجتمعى

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل هيئة قصور الثقافة في شمال سيناء تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية المواهب الفنية لدى الشباب، ضمن خطة عملها السنوية التي تقدمها في مختلف المناطق.



في هذا السياق، نظم قصر ثقافة بئر العبد محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة في مناهضة ختان الإناث والصحة الإنجابية والقضايا السكانية" في معهد بئر العبد الأزهرى. ألقى المحاضرة الشيخ أبو العز عبدالحميد، تحت إشراف إبراهيم القطاوي مسئول النشاط وبمتابعة محمود عيد مدير القصر. تم مناقشة أهمية دور المرأة في توعية المجتمع والتصدي للعادات الضارة، مثل ختان الإناث، وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة.

وفي قصر ثقافة العريش، تم تنظيم ورشة فنية إبداعية لتشكيل الصلصال، حيث تميزت الطالبة جنة مسعد في هذه الورشة، والتي أشرفت عليها الفنانة إيناس سمير، مديرة القصر. الورشة هدفت إلى تنمية مهارات الطلاب الفنية وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم باستخدام الفنون التشكيلية، وقد لاقت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أظهروا اهتمامًا ملحوظًا بفنون تشكيل الصلصال.



كما نظمت مكتبة الكرامة محاضرة توعوية عن الصحة الإنجابية وحقوق المرأة، بعنوان "دور المرأة في مناهضة ختان الإناث والصحة الإنجابية"، قدمها هجرس سالم مسئول النشاط، تحت إشراف أحمد أبو السعود، مدير المكتبة. استهدفت المحاضرة نشر الوعي حول قضايا الصحة الإنجابية وحقوق المرأة، وأهمية الحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع.



وفي بيت ثقافة المساعيد، تم تنظيم ورشة فنية لاكتشاف وتنمية المواهب، حيث تم تسليط الضوء على موهبة الطالبة ملك عبد العال في مجال الغناء. الورشة كانت تحت إشراف سلوى برعي مسئول النشاط وبمتابعة أحمد صابر مدير البيت. تهدف هذه الورشة إلى دعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال الغناء والفنون الموسيقية.



كما نظم قصر ثقافة العريش ورشة حكى بعنوان "قادرون باختلاف"، حيث تم تسليط الضوء على نماذج مشرفة من المبدعين الذين حققوا إنجازات كبيرة رغم التحديات التي واجهوها، مثل عميد الأدب العربي طه حسين، الموسيقار عمار الشريعي، والملحن سيد مكاوي. قدمت الورشة عزة زغلول أمينة المكتبة، والتي ألهمت الحضور بتلك القصص الملهمة التي تعكس قوة الإرادة والإبداع.