طلاب مدرسة الشهيد يستقبلون أعضاء الوطنية للانتخابات بهتاف تحيا مصر

كتب - أحمد عبد الهادي

استقبلت مدرسة الشهيد أحمد أبو دهب الإعدادية بنين بالدقي، المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل حافل ليشاهد كل الطلاب المتواجدين بالمدرسة كيفية اجراء العملية الانتخابية في اطار تعلم الاجيال على طريقة العملية الانتخابية، حيث اصطف الطلاب على مباني المدرسة بالكامل لسماع ومشاهدة طريقة محاكاة العملية الانتخابية.

جاء ذلك اثناء محاكاة للعملية الانتخابية وما يجرى فيها من تصويت، لطلبة مدرسة الشهيد أحمد أبو دهب الإعدادية بنين بالدقى، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك بهدف تعليم الطلاب كيفية إجراء الانتخابات، وتعزيز المشاركة فيها، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التعليم.

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

والتقى المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، بالطلبة فى المدرسة وشرح لهما كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، حيث قام بإجراء تجربة حية للطلاب على التصويت فى الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب فى الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع فى الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.

وفعلت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذه الخطوة برامج التوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية وتعزيز وعى الطلاب بمعنى الديمقراطية.

كما تحدث المستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وكيفية الترشح وإجراء الانتخابات والحصول على المقعد المرشح عليه.

وأشار إلى أننا تعلمنا الانتخابات فى المدرسة أثناء التعليم ثم كبرت وتوسعت العملية الانتخابية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجلس النواب والشيوخ