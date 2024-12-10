طقس الصعيد دافئ نهارا بارد ليلا.. مباشر من المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس اليوم بمحافظة المنيا، حيث رصد البث المباشر، حالة الطقس المميز الذى تعيشه محافظة المنيا، من ساعات الليل إلى ساعات النهار،حيث تشهد المحافظة طقس معتدل فى النهار وانخفاض فى دراجات الحرارة فى النصف الثانى من الليل.

وكان اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، وجه رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء القادم بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، و تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.