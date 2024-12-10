ضعف المياه بمدينة طوخ لـ5 ساعات غدا بسبب صيانة خط المياه الرئيسى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضعف المياه عن مدينة طوخ، لمدة 5 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غدا الأربعاء الموافق 11 / 12 / 2024، وحتى الثالثة عصراً.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن ضعف المياه نظرا لأعمال الصيانة علي خط المياه الرئيسى قطر 600 مم المغذي لمدينة طوخ.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال تلك الفترة، ولطلبها عن طريق الخط الساخن 125 أو على رقم 01200288880.