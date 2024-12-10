اليوم السابع
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ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:23 ص
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه قضايا "الإتجار"- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 6 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 







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الداخلية

دولار

السوق السوداء

قضايا الإتجار




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