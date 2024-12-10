اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بالعلاج الروحانى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:27 ص
ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بالعلاج الروحانى شعوذة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهما بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية وكذا الإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا .. وبحوزتهما (2 هاتف محمول "تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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علاج روحاني

نصب

عقوبة النصب

الداخلية



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