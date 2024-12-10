سويسرا تعلق إجراءات استقبال طالبي اللجوء السوريين

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أعلنت سويسرا تعليق إجراءات وقرارات اللجوء للمتقدمين السوريين حتى إشعار آخر.

وذكرت أمانة الدولة للهجرة فى سويسرا - في بيان على منصة (أكس) - أنه ليس بإمكانها حاليا إجراء "فحص جوهري عما إذا كانت أسباب اللجوء موجودة وما إذا كان تنفيذ الترحيل مطلوبا بشكل معقول".

وأعربت عن اعتقادها أن السوريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم عليهم أن يلاحظوا أولا كيف يتطور الوضع هناك. وسوف يستغرق الأمر عدة أسابيع، أو حتى عدة أشهر، حتى يتشكل الهيكل الجديد واستقراره.

وأوردت شبكة راديو وتلفزيون سويسرا /أر.تي.أس./ أنه في نهاية عام 2023، كان حوالي 28 ألف مواطن سوري يقيمون في سويسرا، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي .