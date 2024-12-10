رصف طريق المعنا بمدينة أبنوب لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على العمل على تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة، لافتاً إلى العمل على النهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الجهود المبذولة في القطاعات المختلفة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط ،أن مديرية الطرق والكباري بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية تقوم بتنفيذ رصف طريق المعنا بمدينة أبنوب بطول 5 كيلومترات عبارة عن 2 كم إنشاء جديد و 3 كم إعادة رصف وذلك بإجمالي تكلفة 13 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز وباقي الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن مشيراً إلى المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين.

