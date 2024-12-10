رئيس لجنة الميثاق العربي يؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة

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أكد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري أهمية نشر وحماية قيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في ظل ما يواجهه العالم من تحديات صعبة، كونها تشكل مرتكزًا رئيسيًا من عوامل إنهاء الصراعات وبناء الاستقرار وتحقيق الحرية والعدالة والسلام على مستوى العالم.

وأوضح المري في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية على أيدي كيان الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي أن ينتصر لقيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تنتهك يوميًا في قطاع غزة مع صمت مخزي من قبل المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مر على إطلاقه أكثر من 7 عقود، ولكنه يواجه اليوم تحد حقيقي بسبب الموقف الدولي المتخاذل من المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال في دولة فلسطين.

وأكد المري على الدور الهام يقوم به الحقوقيون حول العالم في تعزيز حقوق الإنسان، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية ذات الصلة كونها مسؤولية تشاركية تصب في أمن واستقرار للمجتمعات، وقال إن العالم يحتفل سنويًا بيوم حقوق الإنسان في العاشر ديسمبر، لإحياء ذكرى واحدا من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهو الاعلان العالمى لحقوق الإنسان.

واوضح ان كافة الدول العربية اقرت الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي دخل حيز التنفيذ ايمانا منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيماناً بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع.