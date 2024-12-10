رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود بوحدات سكن كل المصريين

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية تسليم عدد من العقود لوحدات سكن كل المصريين.



وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم طرح 20 اعلان لمحدودي ومتوسطي الدخل بإجمالي 1.6 مليون متقدم من 2014 وحتى 2024.