اليوم السابع
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رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود بوحدات سكن كل المصريين

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:30 م
رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود بوحدات سكن كل المصريين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية تسليم عدد من العقود لوحدات سكن كل المصريين.


وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم طرح 20 اعلان لمحدودي ومتوسطي الدخل بإجمالي 1.6 مليون متقدم من 2014 وحتى 2024.







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