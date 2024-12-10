اليوم السابع
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خارجية سوريا: اجتماع رئيس الحكومة شهد بحث التصعيدات الإسرائيلية على الجولان

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 07:04 م
خارجية سوريا: اجتماع رئيس الحكومة شهد بحث التصعيدات الإسرائيلية على الجولان مداخلة السفير دكتور رياض عباس
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال السفير الدكتور رياض عباس مدير إدارة الوطن العربى فى الخارجية السورية: "نحن فى مرحلة مهمة من تاريخ سوريا ندعم خلالها الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن اجتماع رئيس الحكومة الجديدة شهد بحث التصعيدات الإسرائيلية على الجولان.

وأوضح مدير إدارة الوطن العربى فى الخارجية السورية، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن انخراط سوريا مع المجموعة العربية يعد تأكيد دورها بالجامعة العربية، مردفا: "نلتزم بتعاون عربى قوى لما له من أهمية للأوضاع فى سوريا".

وأشار مدير إدارة الوطن العربى فى الخارجية السورية، إلى أنه يعول كثيرا على الأشقاء العرب فى دعم سوريا.







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