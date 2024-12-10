حكاية "أسيل" أصغر لاعبة جمباز بقنا وتستعد للمشاركة ببطولة كأس مصر

قنا صابر سعيد

لعبة غير منتشرة بشكل كبير في محافظة قنا والصعيد، ورغم ذلك استطاعت الطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، إلا أن قدرتها على تنفيذ حركات مدربتها تبشر أنك أمام لاعبة ذات مستقبل واعد في مجال الألعاب الإيقاعية ولعبة الجمباز التي تحتاج إلى مواصفات خاصة ومرونة والتركيز في التدريب.

بحب وشغف تنفذ اللاعبة ما يطلب منها فبعيون تتطلع إلي الغد وبإشراقة وحيوية تؤدي أسيل وائل ما يطلب منها، ففي عمر 4 سنوات بدأت لعب الجمباز بتشجيع من والديها ومدربتها، حتى استطاعت الوصول إلي بطولة كأس مصر لتثبت أن من يريد سيصل حتي في الألعاب الغير منتشرة بالمحافظة.

وقالت فاطمة حسن، مدربة جمباز، إن أسيل تشارك في بطولة كأس مصر تحت 7 سنوات وبدأت تدريب معها في سن صغير لا يتجاوز 4 سنوات، لافتة أنها من الأطفال المميزة التي تتوقع أن يكون لها مستقبل كبير في اللعبة، ورغم تدربها على إمكانيات بسيطة إلا أنها تؤدي ما يطلب منها بمهارة ولذلك تكثف التدريب معها في الوقت الحالي حتى تصل إلي ما تريد.

وأوضحت فاطمة حسن، أن لاعبات الجمباز لهم نظام غذائي خاص وساعات تدريب محددة وهو ما يتم تطبيقه مع أسيل، مؤكدة الطفلة تحرص علي التفوق في دراستها أيضا وتوازن ما بين الدراسة والتمرين وتتوقع أن تحصد أول البطولة لها وأن تصبح الانطلاقة الحقيقية لها في لعبة جديدة.

قال وائل ممتاز، والد اللاعبة، إن صغيرته أخبرته برغبتها في ممارسة أحد الألعاب مثل أشقائها ولذلك ألحقها بلعب الجمباز في عمر صغير لا يتجاوز 4 سنوات وبعد متابعة مع مدربتها شعر بموهبة ابنته وقدرتها علي حصد البطولات والمشاركة باستمرار في التمرين والاستماع إلي تعليمات مدربتها، مضيفا أنها تحافظ علي مذاكرتها وتأدية دروسها ولا تهملها بمتابعة والدتها في المنزل وتمني أن تصبح من أبطال هذه اللعب وأن تنشتر في محافظات الصعيد.



أسيل وائل



اللاعبة ومدربتها فاطمة حسن



تدريب اللاعبة



لاعبة الجمباز أثناء تأدية التمرين