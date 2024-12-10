حسن الخاتمة.. وفاة مواطن من قنا أثناء أداء مناسك العمرة

قنا صابر سعيد

سادت حالة من الحزن بين أهالى مركز نجع حمادى، شمالى محافظة قنا، بعد سماعهم نبأ وفاة أحد أبناء القرية، الذى توفى فى المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك العمرة.

وقال أحد أهالى المركز، أن الأهالى تلقوا خبر وفاة عبد المؤمن أبو ضيف من مركز نجع حمادى الذى كان نموذجا فى الأخلاق والالتزام الدينى، وتوفى أثناء مناسك العمرة.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعى سرادق للعزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.