جامعة الزقازيق تحقق قفزة نوعية فى تصنيف "QS Sustainability 2024" للاستدامة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حققت جامعة الزقازيق قفزة نوعية في تصنيف "QS Sustainability" لعام 2024، حيث احتلت المركز 677 عالميًا، متقدمة 173 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت في المركز 840. كما جاءت في المركز 14 إفريقيًا، متقدمة 4 مراكز عن العام الماضي الذى كانت فيه بالمركز 18، وذلك ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف الذي يشمل ترتيب أفضل 1751 جامعة على مستوى العالم.

ويعد هذا التقدم انعكاسًا للجهود المستمرة التى تبذلها الجامعة لتعزيز أدائها الأكاديمي والبحثي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حصول الجامعة على تميز عالمي في تصنيف (كيو إس للاستدامة ) لأول مرة لعام 2024 حيث جاءت الجامعة في المركز 667 عالمياً ، واحتلت المركز السادس محلياً ضمن 26 جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف ، كما حققت المركز 14 إفريقيا ضمن 70 جامعة إفريقية مدرجة بالتصنيف.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة ، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية ، مؤكداً سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققت فيها تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تصنيف QS للاستدامة من التصنيفات الحديثة، والذي يقوم بترتيب جامعات العالم وفقًا لتأثيرها على المجتمع، والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.

كما أشار الدكتور ايهاب الببلاوى إلى أن إدراج جامعة الزقازيق ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام ٢٠٢٤ يعد خطوة مهمة للتأكيد على رؤيتها وجهودها في مجال التنمية المستدامة، والاستجابة لتحديات البيئة والمجتمع مؤكداً اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العربية والعالمية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى إلى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأضافت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى أن تصنيف QS Sustainability يهدف إلى تقييم وتصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، حيث يتم تقييم الجامعات بناء على مجموعة واسعة من المؤشرات المرتبطة بالبيئة والاستدامة والتي تندرج تحت فئتين رئيستين هما: التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي، حيث تحمل كل فئة منهما وزناً يشكل 50% من الوزن النسبي للتصنيف، بالإضافة إلى المعيار المتعلق بالحوكمة والتعزيز الإداري والذي يتم إضافته وتعديل النتائج لتشكيل النتيجة الشاملة والنهائية للتصنيف.

وأكد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي ود. محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي أن تصنيف QS ، يعد من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية. مشيراً إلى أن جامعة الزقازيق سبق أن حققت في التصنيف ذاته هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى العالم.